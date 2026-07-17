Morro d'Alba (Ancona), 17 luglio 2026 - Al via domani (ore 219) in piazza Barcaroli a Morro d’Alba la ventiseiesima edizione del Festival Pergolesi Spontini con il concerto “Gershwin and Bernstein Songbook”. Sul podio Marco Attura dirige il Time Machine Ensemble, nato nel 2019 per riscoprire grandi autori del Novecento attraverso rielaborazioni originali. Il programma fonde classica e jazz, ripercorrendo i successi di George Gershwin, da Summertime a I Got Rhythm, e di Leonard Bernstein, dall’Ouverture di Candide alla suite di West Side Story. Accanto all’ensemble canteranno il soprano Isabella Gilli e il tenore Riccardo Liberatore, su arrangiamenti dello stesso Attura con Filippo D’Allio e Gianluca Piombo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morro d'alba, Gershwin and Bernstein Songbook” apre il festival Pergolesi Spontini

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