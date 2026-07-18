Perde il controllo dell'auto a Cortenova e precipita per 5 metri fino al bordo del fiume | ferito un 55enne

Un uomo di 55 anni è precipitato con l'auto per circa cinque metri a Cortenova, nel Lecco, nella serata del 17 luglio. La vettura si è fermata sul bordo di un fiume. I vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo. L’uomo è rimasto ferito.

Un 55enne è precipitato con l'auto per 5 metri a Cortenova (Lecco) nella serata del 17 luglio. La vettura si è fermata sul bordo del fiume ed è stata poi recuperata dai vigili del fuoco. L'uomo è stato portato in ospedale, in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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