Perde il controllo dell' auto e precipita per 200 metri in un burrone Anna Seebacher muore a 29 anni
Nelle ultime ore, un grave incidente si è verificato in Val d'Ultimo, in Alto Adige, quando un’auto ha perso il controllo e si è schiantata in un burrone, precipitando circa 200 metri. Purtroppo, a bordo dell’auto si trovava una donna di 29 anni, che ha perso la vita nell’impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla.
Grave incidente stradale nelle scorse ore in Val d'Ultimo, in Alto Adige, dove un'auto è precipitata per circa 200 metri in un dirupo. Un volo devastante che non ha lasciato scampo ad Anna Seebacher, 29 anni, morta sul colpo tra le lamiere del veicolo finito sotto strada.Lo schianto.🔗 Leggi su Today.it
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