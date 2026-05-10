Perde il controllo dell' auto e precipita per 200 metri in un burrone Anna Seebacher muore a 29 anni

Nelle ultime ore, un grave incidente si è verificato in Val d'Ultimo, in Alto Adige, quando un’auto ha perso il controllo e si è schiantata in un burrone, precipitando circa 200 metri. Purtroppo, a bordo dell’auto si trovava una donna di 29 anni, che ha perso la vita nell’impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla.

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