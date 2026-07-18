Un minivan è precipitato di circa cinque metri nel fiume durante un incidente stradale a Cortenova, nella tarda serata di ieri. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 23 e hanno recuperato il veicolo con un’autogru. L’auto si trova ora sul bordo del fiume, lontano dall’acqua, dopo il recupero. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma le autorità stanno verificando le cause dello scontro.

Cortenova (Lecco), 18 luglio 2026 – Nella tarda serata di ieri intorno alle 23, venerdì 17 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti d’urgenza nel comune di Cortenova per un grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura è uscita di strada precipitando per circa 5 metri, fermandosi a bordo del letto del fiume sottostante. Un intervento complesso. Data la complessità dello scenario e la verticalità del tratto, è stata attivata una macchina dei soccorsi sinergica e specializzata. Distaccamento di Bellano: È intervenuta tempestivamente una Prima Partenza (APS) per prestare il primo soccorso agli occupanti del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente stradale a Cortenova: minivan precipita a bordo del fiume per 5 metri. La vettura recuperata con un’autogru

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