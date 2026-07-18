Perché usiamo sostanze tossiche nell’industria?

Un rapporto analizza l’uso di sostanze tossiche nell’industria. Secondo uno studio, queste sostanze vengono impiegate in vari processi produttivi senza sempre rispettare le normative di sicurezza. L’indagine è condotta da un ricercatore del Cnr, che è anche presidente di un organismo internazionale dedicato al controllo delle armi chimiche. Non sono stati forniti dettagli sui tipi di sostanze o sui settori coinvolti.

L’analisi di Matteo Guidotti del Cnr, presidente del Consiglio scientifico consultivo dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Why do sofa manufacturers keep using foam, when we know it's harmful for health and the environment

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