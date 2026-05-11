Negli ambienti domestici, l’odore di “nuovo” dei mobili e degli elettrodomestici può nascondere sostanze tossiche che si diffondono nell’aria. Le recenti modifiche alla normativa nel Regno Unito riguardano i requisiti di sicurezza per i mobili imbottiti, in particolare la resistenza alla fiamma libera. Questi cambiamenti sollevano domande sulla qualità dell’aria interna e sui rischi potenziali per chi vive in casa.

Il Regno Unito cambia rotta su una delle norme più simboliche della sicurezza domestica: quella che per decenni ha imposto ai mobili imbottiti di resistere a una fiamma libera. Una scelta nata per prevenire incendi, ma che nel tempo ha avuto un effetto collaterale poco visibile: spingere l’uso diffuso di ritardanti di fiamma chimici, inclusi composti oggi sotto osservazione come i PFAS, noti per la loro persistenza nell’ambiente e nel corpo umano. La revisione annunciata da Londra – con test meno estremi e più vicini agli standard europei – segna qualcosa di più di un aggiornamento tecnico. È il riconoscimento implicito di un equilibrio difficile: quello tra la protezione immediata e un’esposizione quotidiana, silenziosa, a sostanze progettate per non degradarsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’odore di “nuovo” può nascondere sostanze tossiche: dai mobili agli elettrodomestici, cosa respiriamo davvero in casa e quando dovremmo preoccuparci

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tanto d’ora in poi. Ha anche detto che si sente ancora l’odore di nuovo. x.com

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