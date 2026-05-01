Cosmetici | l’UE vieta le sostanze tossiche dal maggio 2026

A partire dal primo maggio 2026, l'Unione Europea bandirà l'uso di sostanze chimiche classificate come CMR – cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione – nei prodotti cosmetici, in conformità con il Regolamento 202678. Questa decisione riguarda tutte le formule destinate alla cura e al miglioramento dell’aspetto personale, imponendo restrizioni più stringenti sull’impiego di queste sostanze. La normativa mira a garantire una maggiore tutela dei consumatori e della salute pubblica.

? Cosa sapere L'UE applica il Regolamento 202678 vietando sostanze CMR nei cosmetici dal 1° maggio 2026.. Nuovi limiti su fragranze e argento impongono la riformulazione di prodotti per capelli e unghie.. Dal 1° maggio 2026 entrano in vigore le nuove restrizioni europee che vietano l’impiego di sostanze tossiche e cancerogene in molti prodotti cosmetici, colpendo direttamente fragranze, conservanti e componenti per la cura delle unghie. Il nuovo Regolamento UE 202678, approvato il 12 gennaio scorso, aggiorna la normativa quadro sui cosmetici con l’obiettivo di proteggere la salute pubblica attraverso il bando di ingredienti classificati come CMR (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione).🔗 Leggi su Ameve.eu

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