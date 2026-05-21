Garlasco Stefania Cappa denuncia l'avvocato di Stasi e altri | Diffamazione e associazione a delinquere

Stefania Cappa ha presentato una denuncia contro un avvocato e altre persone, accusandoli di diffamazione aggravata, frode processuale e associazione a delinquere. La denuncia si basa su presunti comportamenti illeciti legati a situazioni giudiziarie in corso. Secondo quanto riferito, le accuse riguardano azioni coordinate volte a diffamare e ingannare nell’ambito di procedimenti legali. La vicenda si inserisce nel contesto di dispute legali che coinvolgono le parti in causa.

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