Garlasco Stefania Cappa denuncia l'avvocato di Stasi e altri | Diffamazione e associazione a delinquere
Stefania Cappa ha presentato una denuncia contro un avvocato e altre persone, accusandoli di diffamazione aggravata, frode processuale e associazione a delinquere. La denuncia si basa su presunti comportamenti illeciti legati a situazioni giudiziarie in corso. Secondo quanto riferito, le accuse riguardano azioni coordinate volte a diffamare e ingannare nell’ambito di procedimenti legali. La vicenda si inserisce nel contesto di dispute legali che coinvolgono le parti in causa.
Stefania Cappa ha depositato una denuncia che ipotizza i reati di diffamazione aggravata, frode processuale e associazione a delinquere finalizzata all'istigazione alla diffamazione. La querela è stata presentata nei confronti dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, dell'inviato del programma "Le Iene" Alessandro Di Giuseppe e dell'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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