Luis De la Fuente ha ricordato con un sorriso la prima volta che affrontò Messi, spiegando di aver provato a marcare l’attaccante a uomo, ma senza successo. La partita si concluse con risultati che dimostrarono la difficoltà di contenerlo in quel modo. De la Fuente ha poi affermato che, da allora, non ha più adottato quella strategia.

Luis De la Fuente l’ha raccontato col sorriso di chi ancora ha qualcosa da ricordare. “Messi non si può marcare a uomo. Una volta ci ho provato.”. Andò malissimo. Storia di 22 anni fa, ottavi di finale di ritorno della Coppa del Re giovanile riservata agli Under 19, Barcellona-Siviglia, maggio 2004. Il numero 10 dei blaugrana ha 17 anni, i capelli lunghi e un sinistro d’oro: si chiama Leo Messi. Sulla panchina degli andalusi c'è un quarantatreenne dalle belle speranze in panchina da tre stagioni: è Luis De la Fuente. “Mi dissero di stare attento a questo ragazzo, così misi un giocatore fisso a uomo su di lui. Fino al 75’ tutto bene, eravamo 0-0, ma il suo marcatore venne ammonito e lo sostituii, cambiando strategia”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Perché non marcherò Messi a uomo": l'aneddoto di De la Fuente sulla prima volta che affrontò Leo

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