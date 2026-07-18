De La Fuente ha dichiarato che non marcheranno Messi a uomo durante la partita. Poco dopo, è stato visto uscire infuriato dallo spogliatoio. La partita è iniziata con due squadre che si sono affrontate con grande intensità, entrambe con molte similitudini e obiettivi diversi. De La Fuente ha commentato che entrambe cercheranno di indirizzare il match nella direzione che preferiscono, senza specificare ulteriori strategie.

“Uno spettacolo grandioso, due squadre fantastiche, con molte similitudini, ed entrambe cercheranno di indirizzare la partita nella direzione che preferiscono". Alla vigilia della partita con l’Argentina che assegnerà il titolo di campioni del mondo, l’allenatore della Spagna Luis De La Fuente spiega la sua filosofia. “Essere in finale è un lusso. Per me, l'importante è essere in grado di vincere. Mi iscriverei ogni anno per arrivare in finale e perdere. L'importante è avere l'opportunità di lottare per vincere, e noi sfrutteremo questo momento, con i nostri punti di forza e le nostre qualità, contro un avversario che ha fatto un percorso spettacolare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De La Fuente: "Non marcheremo Messi a uomo". E poi se ne va infuriato...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La morte di Virgilio Marconcini: “Innamorato delle sue castagne, se ne va un uomo d’altri tempi”Lunedì, un castanicoltore è morto dopo essere stato sbalzato dal trattore e finito in un dirupo in via Guasteto.

Morto Giuseppe Gargani, Tajani: ‘Se ne va amico e uomo di grande spessore’È morto Giuseppe Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana, che ha ricoperto sei mandati parlamentari tra il 1972 e il 1994.

Argomenti più discussi: De La Fuente: Non marcheremo Messi a uomo. E poi se ne va infuriato...; L'allenatore Fuente era preoccupato solo di dover viaggiare in elicottero, perché la Spagna non marcherà Messi da vicino.; Dal Milan alla Svizzera, la storia non cambia: prosegue l'anno flop di Jashari. E ora c'è Messi...; Napoli, Buongiorno salta il ritiro: rischia l'operazione al ginocchio.

De La Fuente: Non marcheremo Messi a uomo. E poi se ne va infuriato...L'allenatore della Spagna alla vigilia della finale mondiale contro l’Argentina: L'importante è avere l'opportunità di lottare per vincere, ho chiesto a Del Bosque come si fa. Nervi a fior di pelle ... gazzetta.it