Per i banditi veri non c’è più una cella

Una circolare, poi ritirata con la scusa di un refuso, certifica la situazione surreale di Firenze. Gli agenti portano in carcere gli arrestati e poi cercano posti di fortuna. Una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia scatena polemiche e proteste, e costringe lo stesso Dap a ritirarla e a parlare, in maniera surreale, di refuso. I fatti: lo scorso 30 giugno il provveditorato toscano del Dap invia alle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto e alla Direzione generale detenuti e trattamento la circolare dal titolo «Accettazione di soggetti accompagnati dalle forze dell’ordine provenienti dalla libertà». 🔗 Leggi su Laverita.info

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