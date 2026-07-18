Per i banditi veri non c’è più una cella

Da laverita.info 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una circolare, successivamente ritirata per un presunto refuso, conferma che a Firenze gli arrestati non vengono più portati in carcere, ma vengono lasciati in custodia in posti di fortuna. Gli agenti arrestano le persone e poi cercano soluzioni alternative per la detenzione.

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Una circolare, poi ritirata con la scusa di un refuso, certifica la situazione surreale di Firenze. Gli agenti portano in carcere gli arrestati e poi cercano posti di fortuna. Una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia scatena polemiche e proteste, e costringe lo stesso Dap a ritirarla e a parlare, in maniera surreale, di refuso. I fatti: lo scorso 30 giugno il provveditorato toscano del Dap invia alle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto e alla Direzione generale detenuti e trattamento la circolare dal titolo «Accettazione di soggetti accompagnati dalle forze dell’ordine provenienti dalla libertà». 🔗 Leggi su Laverita.info

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