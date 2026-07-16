Lucca si impicca in una cella del carcere più affollato d’Italia

Un detenuto è stato trovato morto mercoledì mattina intorno alle 8 in una cella del carcere San Giorgio a Lucca. La cella era occupata da una sola persona e, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe impiccato. La struttura è il carcere più affollato d’Italia. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i sanitari, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Era da solo in una cella del carcere San Giorgio a Lucca. Lo hanno trovato mercoledì mattina senza vita intorno alle 8. Da una prima ricostruzione sembra che si sia impiccato. Aveva 23 anni, era originario del Bangladesh ed era entrato il 2 luglio nel carcere di Lucca a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare per furto. A dare l’allarme sono stati gli agenti di polizia penitenziaria. Subito è intervenuto il medico che ha inutilmente tentato di rianimare l’uomo.Si sta adesso cercando di chiarire le cause della morte, e nel caso fosse confermato il suicidio, i motivi del gesto estremo. Sembra che negli ultimi giorni sia stato messo in cella da solo perché era particolarmente aggressivo verso gli altri e per questo gli altri detenuti avevano protestato chiedendo di allontanarlo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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