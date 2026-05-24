Il direttore generale della sanità in Abruzzo ha smentito i numeri sulla situazione finanziaria, affermando che il disavanzo reale è più basso rispetto a quanto indicato dalla minoranza. Le differenze tra le cifre riportate e i bilanci ufficiali delle Asl sollevano dubbi sulla reale entità del deficit. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle variazioni o sui dati ufficiali confrontati. La discussione riguarda esclusivamente le differenze tra le stime e i bilanci ufficiali.

? Punti chiave Quanto incide davvero il disavanzo reale sulle tasche dei contribuenti abruzzesi?. Perché le cifre della minoranza differiscono dai bilanci ufficiali delle Asl?. Come influirà la gestione dei conti sulla qualità delle prestazioni mediche?. Quali rischi corre l'Abruzzo rispetto al modello sanitario della Puglia?.? In Breve Minoranza ipotizza buco di 122 milioni basandosi su dati vecchi di 14 mesi.. Dati definitivi del bilancio saranno certificati dal tavolo di monitoraggio a luglio.. Abruzzo eroga oltre 1,4 milioni di prestazioni mediche ogni anno.. Confronto con Puglia evidenzia disavanzo di 349 milioni e addizionale Irpef prevista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Abruzzo: Verì smentisce i conti, il disavanzo è più basso

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