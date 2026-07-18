Alla vigilia della finale mondiale, il ct della Spagna ha ricordato un episodio di oltre vent’anni fa, quando allenava le giovanili del Siviglia. In quell’occasione, tentò di bloccare un giovane Lionel Messi, convinto di aver trovato il modo per fermarlo. Non sono stati forniti dettagli su come abbia cercato di farlo o sui risultati di quell’intervento.

Alla vigilia della finale del Mondiale, il ct della Spagna racconta un episodio di oltre vent’anni fa, quando allenava le giovanili del Siviglia e provò a fermare un giovanissimo Lionel Messi. Il risultato di quella scelta è rimasto impresso nella sua memoria. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - "Pensavo di aver trovato il modo per fermare Messi": il retroscena di De la Fuente

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