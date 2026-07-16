Nel 2024, durante le discussioni interne sul futuro tecnico, il Milan avrebbe valutato anche Luis De La Fuente come possibile allenatore. La notizia arriva da fonti di stampa e riguarda la primavera di quell'anno, quando il club stava considerando di cambiare guida tecnica dopo il ciclo con Pioli. Non ci sono conferme ufficiali, ma l'interesse per il nome di De La Fuente è stato riportato tra le ipotesi di sostituzione.

L'edizione odierna de Il Giornale riporta un interessante retroscena risalente alla primavera del 2024. Il Milan si apprestava a chiudere il ciclo Pioli e nelle discussioni interne per scegliere il nuovo allenatore i rossoneri avrebbero sondato anche Luis De La Fuente. Il commissario tecnico della Spagna, però, ha preferito restare alla guida della Roja con cui ha poi vinto l'Europeo dello stesso anno. Il classe '61 era stato cercato dal Diavolo per il suo stile di gioco e la capacità di valorizzare i giovani. Domenica affronterà l'Argentina nella finale della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, il retroscena: nel 2024 sondato De La Fuente per il post Pioli

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