Estupinan si prepara a lasciare il Milan, con segnali di addio imminente. Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi di un trasferimento di Phil Foden dal Manchester City. La società sta valutando le opzioni, mentre il giocatore potrebbe essere interessato a un cambio di squadra. Nessuna conferma ufficiale, ma le trattative sono in corso. La giornata si è conclusa con queste due questioni aperte, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità.

Giornata piena di aggiornamenti per il Milan. Arrivano aggiornamenti sulla situazione Estupinan, con l'esterno sempre più vicino all'addio, mentre prende campo la tentazione Phil Foden, in uscita dal City. Ma quale sarà il futuro dei giovani Camarda e Kostic? Ecco i possibili scenari. In giornata, però, è arrivato un clamoroso retroscena che poteva far tingere la carriera di Luis De La Fuente di rossonero. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Milan, i piani futuri per Camarda e Kostic. Francesco Camarda, come ben sappiamo, è rientrato al Milan dopo il prestito al Lecce, am il club valuta un nuovo trasferimento temporaneo per garantirgli maggiore continuità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan Top News: ipotesi Foden? Estupinan ai saluti! Il retroscena De La Fuente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan Top News: Modric, rinnovo vicino! Tomori ed Estupinan ai saluti. Comotto, futuro in rossonero?

Milan Top News: Bondo ed Estupinan ai saluti, ecco la destinazione. Maldini lancia la caccia al CT!Bondo ed Estupinan sono stati ufficialmente ceduti e le loro destinazioni sono state annunciate.

Temi più discussi: Milan, Modric verso il rinnovo. Muharemovic al Leeds per 40 milioni: le top news delle 22.30; I convocati del Milan di Amorim, Infantino sul Mondiale allargato: le top news delle 18; Milan Top News: Bondo ed Estupinan ai saluti, ecco la destinazione. Maldini lancia la caccia al CT!; Calciomercato Milan, Malcom proposto a top di Serie A: occhio a Leao.

TS - #Inter, per #Doué c'è anche il Milan. Tra le ipotesi a destra spunta un clamoroso ritorno x.com

Milan, Allegri pensa all'addio: la rottura con Ibrahimovic e la possibilità NazionaleMassimiliano Allegri starebbe seriamente pensando di lasciare il Milan al termine della stagione. A prescindere dai risultati che i rossoneri riusciranno a portare a casa nel corso degli ultimi 180' ... corrieredellosport.it

Il Milan si muove: D’Amico ds ipotesi concreta. In panchina Italiano è più di un’idea. E Giuntoli intanto...MILANO - Grosse manovre in corso nella sede rossonera. Il Milan sta facendo di tutto per prendere Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Un tentativo forte Giorgio Furlani l’aveva effettuato già ... corrieredellosport.it