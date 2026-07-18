Pensava fosse un pelo incarnito era una zecca africana | Stefano Corti ricoverato d’urgenza per rickettsiosi

Stefano Corti è stato ricoverato d'urgenza a causa di una zecca africana, inizialmente scambiata per un pelo incarnito. La diagnosi, effettuata in breve tempo, ha permesso di individuare una rickettsiosi, una malattia trasmessa da zecche. La condizione del giornalista è stata stabilizzata grazie a un trattamento immediato. La vicenda evidenzia come sintomi apparentemente innocui possano nascondere situazioni di rischio per la salute.

A volte i segnali più pericolosi si nascondono dietro sintomi apparentemente banali. Lo ha scoperto sulla propria pelle Stefano Corti, celebre inviato de Le Iene, protagonista di una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse intervenuta una diagnosi tempestiva e precisa. Al rientro da un viaggio in Sudafrica, il conduttore televisivo ha iniziato ad accusare disturbi che inizialmente sembravano trascurabili. Una piccola lesione sulla gamba, che Corti aveva scambiato per un semplice pelo incarnito, si è rivelata invece il punto d’ingresso di un’infezione batterica seria: la rickettsiosi, trasmessa dal morso di una zecca africana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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This Is What Happens When You Pluck Your Hair

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