Stefano Corti è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto una rickettsiosi, a seguito di una puntura di zecca africana durante un viaggio. All'inizio aveva pensato si trattasse di un pelo incarnito, ma poi ha accusato sintomi che hanno richiesto un intervento medico. La diagnosi è stata confermata dopo alcuni controlli e analisi. Attualmente, si trova sotto osservazione in reparto.

L'inviato de Le Iene ha raccontato la disavventura del suo viaggio in Africa: al rientro è stato ricoverato per rickettsiosi dopo la puntura di una zecca Come sta Stefano Corti dopo la puntura della zecca africana e la diagnosi di rickettsiosi. L'ex inviato de Le Iene ha raccontato la disavve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come sta Stefano Corti dopo la puntura della zecca africana, pensava si trattasse di un pelo incarnito, poi il ricovero

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