Pensavo fosse un pelo incarnito La Iena Stefano Corti in ospedale per il morso di una zecca africana | cos’è la rickettsiosi

Stefano Corti, noto inviato televisivo, è stato ricoverato in ospedale dopo aver manifestato febbre alta, nausea e dolore intenso, pochi giorni dopo un viaggio in Sudafrica. I medici hanno diagnosticato una rickettsiosi, infezione causata da una zecca africana. Corti aveva inizialmente pensato si trattasse di un pelo incarnito. La diagnosi ha portato a un trattamento ospedaliero d’urgenza.

Brutta disavventura per Stefano Corti, noto inviato de Le Iene. Al rientro da un viaggio in Sudafrica, il conduttore ha accusato sintomi gravi, tra cui febbre alta, nausea e forti dolori, tanto da richiedere un ricovero d’urgenza. Gli accertamenti hanno poi individuato la causa del malessere: il morso di una zecca africana, che gli aveva trasmesso una rickettsiosi, un’infezione di origine batterica. Il racconto di Corti sui social. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Corti attraverso le sue storie su Instagram, dove ha condiviso anche alcune immagini della ferita. «Sono stato morso da una zecca mentre ero in Africa, ma non me ne sono accorto», ha spiegato. 🔗 Leggi su Open.online

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Stefano Corti ricoverato dopo morso di zecca africana

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