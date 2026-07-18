Nella notte, un tentativo di furto in un supermercato è stato sventato prima dell’esplosione della cassa continua. I malviventi hanno cercato di entrare nell’attività commerciale, ma sono stati fermati dai Carabinieri prima di poter portare a termine il colpo. L’intervento tempestivo ha impedito che il tentativo si concretizzasse, evitando danni maggiori all’esercizio. La presenza delle forze dell’ordine si è rivelata decisiva per bloccare l’azione dei ladri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo sventato prima dell’esplosione della cassa continua. Nuovo tentativo di furto ai danni di un’attività commerciale a Pedara, ma questa volta il piano dei malviventi è stato interrotto grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. L’azione, studiata nei dettagli, aveva come obiettivo il denaro custodito nella cassa continua del supermercato. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero riusciti a introdursi all’interno del punto vendita, dove avrebbero preparato il dispositivo per un’apertura forzata. In particolare, avrebbero sigillato la cassa continua con pasta modellante per utilizzare successivamente la tecnica dell’immissione di gas, un metodo impiegato dalla criminalità per provocare un’esplosione e accedere al contenuto della cassaforte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pedara, tentano di assaltare un supermercato nella notte: decisivo l’intervento dei Carabinieri

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