Nella notte tra il 4 e il 5 maggio, un incendio si è sviluppato in una villa abbandonata a Corniola, frazione del comune di Empoli. L’incendio ha interessato l’edificio situato vicino a via Salaiola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

Empoli, 5 maggio 2026 – Incendio nella notte a Corniola, frazione del comune di Empoli, in una villa abbandonata che si trova nei pressi di via Salaiola. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle 23,40. Sul posto è stata inviata una squadra, un’autobotte e un’autoscala. I pompieri hanno operato nelle complesse operazioni di spegnimento, che si sono concluse con lo smassamento del materiale presente all’interno dell’edificio frequentato da persone senza fissa dimora, intorno alle ore alle 05.30. A scopo precauzionale era presente anche un equipaggio sanitario. Non ci sono persone coinvolte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio nella villa abbandonata, paura nella notte. L’intervento dei vigili del fuoco

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