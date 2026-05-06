Barboncino investito in via Palermo corsa contro il tempo | decisivo l’intervento dei Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19.15, un barboncino è stato investito da un’auto in via Palermo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno gestito la situazione e avviato le operazioni di soccorso. Il cane si trovava sulla carreggiata al momento dell’incidente, creando momenti di agitazione tra i passanti presenti.

Momenti concitati e grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19.15, in via Palermo, dove un piccolo barboncino è stato travolto da un’auto mentre si trovava sulla carreggiata.In base a quanto riferito da chi era presente, il cane sarebbe sfuggito improvvisamente al controllo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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