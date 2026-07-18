Pd nella bufera il consigliere dem a cena con il camorrista e quella frase pagherò la mia scommessa Ma Schlein fa l’opossum

Notizia in breve

Un consigliere del Partito Democratico è stato fotografato a una cena con un uomo sospettato di collegamenti con la criminalità organizzata. Alla fine della serata, ha detto: “pagherò la mia scommessa”. La leader del partito ha evitato di commentare pubblicamente la vicenda. Il caso Cozzolino, che riguarda anche il partito campano, continua a suscitare tensioni e apre un'ulteriore crisi interna.