Pd nella bufera il consigliere dem a cena con il camorrista e quella frase pagherò la mia scommessa Ma Schlein fa l’opossum

Da secoloditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consigliere del Partito Democratico è stato fotografato a una cena con un uomo sospettato di collegamenti con la criminalità organizzata. Alla fine della serata, ha detto: “pagherò la mia scommessa”. La leader del partito ha evitato di commentare pubblicamente la vicenda. Il caso Cozzolino, che riguarda anche il partito campano, continua a suscitare tensioni e apre un'ulteriore crisi interna.

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Non accenna a sgonfiarsi il caso Cozzolino che getta un’ombra nera sul Pd campano. Dopo la  festa dello scandalo in pizzeria con la foto del segretario del circolo dem di Ercolano Antonio Cozzolino (cugino di Nancy Scognamiglio),  il consigliere comunale neo eletto  Marco Cozzolino  con il pluripregiudicato  Natale Suarino (in passato latitante e condannato per camorra), si muove la Direzione distrettuale antimafia. Che ha acquisito il video che circolava sui social, ripreso mercoledì da NapoliToday. Tutti sapevano del “video di Cozzolino”, girato e diffuso da un invitato, inoltrato di chat in chat senza che però nessuno prendesse posizione pubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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