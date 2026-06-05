frase sessista su funaro santarelli nella bufera il disgelo con schmidt

Notizia in breve

Durante una seduta dedicata agli affitti brevi, si è verificato un episodio di natura politica che ha portato a un acceso dibattito in aula. Un commento sessista rivolto a un esponente politico ha scatenato reazioni e tensioni tra i presenti. Nel frattempo, un’altra figura politica ha affrontato una situazione difficile, mentre si è registrato un miglioramento nelle relazioni con un altro collega. La discussione si è protratta per alcuni minuti, distogliendo l’attenzione dall’argomento principale.