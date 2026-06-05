Frase sessista su Funaro Santarelli nella bufera Il disgelo con Schmidt
Durante una seduta dedicata agli affitti brevi, si è verificato un episodio di natura politica che ha portato a un acceso dibattito in aula. Un commento sessista rivolto a un esponente politico ha scatenato reazioni e tensioni tra i presenti. Nel frattempo, un’altra figura politica ha affrontato una situazione difficile, mentre si è registrato un miglioramento nelle relazioni con un altro collega. La discussione si è protratta per alcuni minuti, distogliendo l’attenzione dall’argomento principale.
Doveva essere una seduta dedicata agli affitti brevi, ma per qualche minuto il dibattito si è trasformato in un caso politico tutto interno all’aula. A innescare la polemica è stata una frase del consigliere di Noi Moderati Luca Santarelli rivolta alla sindaca Sara Funaro: "Quando entra in aula, sindaca, saluti anche le minoranze. Il suo modo di entrare in aula le fa bene agli interni coscia ma fa molto male al rispetto dovuto per l’aula". Parole che hanno gelato il Consiglio e suscitato imbarazzo trasversale, anche tra alcuni esponenti dell’opposizione. Il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione è intervenuto invitando tutti a mantenere "un tono rispettoso dell’aula e degli interlocutori". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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