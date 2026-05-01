Dieci anni fa, il Leicester City conquistò il titolo di campione della Premier League. Inler ha ricordato quel periodo, definendolo un momento difficile nella sua carriera, ma ha anche spiegato di aver deciso di restare nonostante le difficoltà. Le sue parole si riferiscono alla stagione in cui il club vinse il campionato, un risultato che ancora oggi ricorda con chiarezza.

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© Calcionews24.com - Inler celebra la Premier League vinta con il Leicester: «Ricordo ancora tutto ma quella stagione fu un macigno nella mia carriera. Però mi dissi ‘Perché dovrei scappare?’»

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