Pavia una preghiera per scongiurare la siccità La Diocesi trasmette alle parrocchie il testo da recitare durante le messe estive

Da milano.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le messe estive, le parrocchie stanno recitando una preghiera richiesta dalla Diocesi, in cui si chiede al Signore di inviare la pioggia. La preghiera viene trasmessa alle chiese per chiedere un intervento divino contro la siccità, che persiste nonostante alcuni temporali recenti. La richiesta si rivolge a una soluzione mirata alla fine della carenza di precipitazioni.

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Una preghiera affinché il Signore doni la pioggia in questo periodo di grande siccità che nemmeno i temporali di questi ultimi giorni sono riusciti a mitigare. In un messaggio trasmesso oggi ai sacerdoti delle parrocchie, la Diocesi di Pavia comunica la proposta di inserire l'invocazione predisposta dal servizio di pastorale liturgica) nelle messe sia domenicali che feriali. La nuova aggiunta sarà inserita nelle intenzioni della preghiera dei fedeli. Ma ecco come sarà proposta una preghiera anti-siccità che si spera abbia successo. «Dona la pioggia benefica - sarà la lettura - perché dopo la generosa semina avvenga una mietitura abbondante e a nessuno manchi il pane quotidiano. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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