San Benedetto e San Pietro la Diocesi fa il punto sui casi controversi delle due parrocchie

Da modenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha reso note alcune informazioni riguardanti le vicende giudiziarie delle parrocchie di San Benedetto e San Pietro. Negli ultimi anni, entrambe le parrocchie sono state coinvolte in episodi che hanno suscitato discussioni e attenzione pubblica, portando a procedure legali e inchieste ufficiali. La diocesi ha fornito dettagli per fare chiarezza sulla situazione, senza entrare nel merito delle ragioni o delle parti coinvolte. La situazione continua a essere oggetto di attenzione da parte delle autorità ecclesiastiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha fornito alcune precisazioni relative alle vicende giudiziarie relative alle parrocchie di San Benedetto e di San Pietro, negli ultimi anni al centro di vicende controverse che hanno anche avuto risvolti giudiziari. Una conferenza stampa per "fare chiarezza su. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Udienza Generale del 10 Aprile 2013, la Diocesi di Teggiano-Policastro a Roma da Papa Francesco

Video Udienza Generale del 10 Aprile 2013, la Diocesi di Teggiano-Policastro a Roma da Papa Francesco

Sullo stesso argomento

San Benedetto: ‘Punto’ affronta la violenza di genere nel 2026Il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto diventerà, nell’aprile del 2026, la scena principale per affrontare il tema della violenza contro le...

Leggi anche: Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme: "Dio non ascolta chi fa guerra, nessuno usi il suo nome"

san benedetto san benedetto e sanDiocesi: Modena-Nonantola, precisazioni sulle vicende giudiziarie relative alle parrocchie di San Benedetto e di San PietroNel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi, l’arcidiocesi di Modena-Nonantola ha fornito alcune precisazioni relative alle vicende giudiziarie relative alle parrocchie di San Benedetto e di San ... agensir.it

san benedetto san benedetto e sanSan Benedetto, sospesi i lavori nell’area San Park: il 21 giugno c’è il concerto di Ricky MartinSAN BENEDETTO Stop ai lavori nell’area del San Park, che si sta preparando ad accogliere il concerto di Ricky Martin a giugno. Tanto tuonò che piovve. La prima segnalazione ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web