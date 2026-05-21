San Benedetto e San Pietro la Diocesi fa il punto sui casi controversi delle due parrocchie
L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha reso note alcune informazioni riguardanti le vicende giudiziarie delle parrocchie di San Benedetto e San Pietro. Negli ultimi anni, entrambe le parrocchie sono state coinvolte in episodi che hanno suscitato discussioni e attenzione pubblica, portando a procedure legali e inchieste ufficiali. La diocesi ha fornito dettagli per fare chiarezza sulla situazione, senza entrare nel merito delle ragioni o delle parti coinvolte. La situazione continua a essere oggetto di attenzione da parte delle autorità ecclesiastiche.
L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha fornito alcune precisazioni relative alle vicende giudiziarie relative alle parrocchie di San Benedetto e di San Pietro, negli ultimi anni al centro di vicende controverse che hanno anche avuto risvolti giudiziari. Una conferenza stampa per "fare chiarezza su. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Udienza Generale del 10 Aprile 2013, la Diocesi di Teggiano-Policastro a Roma da Papa Francesco
Sullo stesso argomento
San Benedetto: ‘Punto’ affronta la violenza di genere nel 2026Il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto diventerà, nell’aprile del 2026, la scena principale per affrontare il tema della violenza contro le...
Leggi anche: Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme: "Dio non ascolta chi fa guerra, nessuno usi il suo nome"
San Benedetto: Smart Piceno, premiati i vincitori del concorso Intelligenza Artificiale, Turismo e Territorio - IT x.com
San Benedetto reddit
Diocesi: Modena-Nonantola, precisazioni sulle vicende giudiziarie relative alle parrocchie di San Benedetto e di San PietroNel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi, l’arcidiocesi di Modena-Nonantola ha fornito alcune precisazioni relative alle vicende giudiziarie relative alle parrocchie di San Benedetto e di San ... agensir.it
San Benedetto, sospesi i lavori nell’area San Park: il 21 giugno c’è il concerto di Ricky MartinSAN BENEDETTO Stop ai lavori nell’area del San Park, che si sta preparando ad accogliere il concerto di Ricky Martin a giugno. Tanto tuonò che piovve. La prima segnalazione ... corriereadriatico.it