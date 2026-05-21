San Benedetto e San Pietro la Diocesi fa il punto sui casi controversi delle due parrocchie

L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha reso note alcune informazioni riguardanti le vicende giudiziarie delle parrocchie di San Benedetto e San Pietro. Negli ultimi anni, entrambe le parrocchie sono state coinvolte in episodi che hanno suscitato discussioni e attenzione pubblica, portando a procedure legali e inchieste ufficiali. La diocesi ha fornito dettagli per fare chiarezza sulla situazione, senza entrare nel merito delle ragioni o delle parti coinvolte. La situazione continua a essere oggetto di attenzione da parte delle autorità ecclesiastiche.

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