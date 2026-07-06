DAZN trasmette le amichevoli estive di Serie A | in campo Juve Inter Milan Lazio e Roma

Su DAZN vengono trasmesse le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Le partite coinvolgono Juventus, Inter, Milan, Lazio e Roma. Le amichevoli fanno parte del precampionato in vista della stagione 2026-27.

Su DAZN arrivano le amichevoli precampionato delle big di Serie A: Juventus, Inter, Milan, Lazio e Roma protagoniste dell'estate verso la stagione 202627. Segui tutte le partite dei Mondiali 2026 su DAZN. Clicca qui per scoprire tutte le offerte Mentre la Coppa del Mondo FIFA 2026™ è entrata nel vivo con gli scontri a eliminazione diretta, su DAZN il grande calcio raddoppia il ritmo con le amichevoli precampionato dei. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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