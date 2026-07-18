Una ragazza di 17 anni, arrivata in Italia nel 2018, è stata arrestata dalla Digos di Milano venerdì pomeriggio. Era considerata molto vicina all’ideologia jihadista, anche se in paese si mostrava timida, educata e riservata. Dopo l’arresto, è stata trasferita in una comunità. Sul web, invece, sembrava pronta al martirio per la jihad, in netta opposizione con il suo comportamento reale.

In paese schiva, educata, timida mentre sul web era pronta al martirio per la jihad. Personalità opposte quelle della studentessa di 17 anni che venerdì pomeriggio è stata arrestata dalla Digos di Milano e inviata in comunità perché ritenuta troppo vicina all’ideologia jihadista. Una ragazza minuta con lo sguardo quasi sempre basso che tutti i giorni saliva sul pullman che, dal piccolo paese al confine tra le province di Lodi e di Pavia, la portava a Pavia dove frequentava un istituto professionale. «Non la conoscevamo bene - spiegano in paese - perché la vedevamo poco e in particolare quando aspettava il pullman oppure quando scendeva al rientro da scuola. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Pavia, l'aspirante jihadista 17enne: l'arrivo in Italia nel 2018, l'ideologia terrorista, l'arresto della Digos e il trasferimento in comunità

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