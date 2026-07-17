Una ragazza di 17 anni è stata arrestata nel Pavese dopo essere stata trovata in possesso di manuali per la creazione di armi, esplosivi artigianali e di una cintura esplosiva sul suo telefono. Gli investigatori hanno inoltre accertato che la giovane era iscritta a gruppi jihadisti online, dove avrebbe dichiarato di essere disposta a compiere un attacco suicida.

Sul suo telefono gli investigatori avrebbero trovato manuali per fabbricare armi, esplosivi artigianali e persino una cintura esplosiva. Nei gruppi jihadisti frequentati online, invece, la ragazza si sarebbe detta pronta al martirio. Una diciassettenne residente nel Pavese è stata arrestata venerdì mattina dalla Digos di Milano con l’accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. L’operazione è scattata in un piccolo comune al confine tra le province di Pavia e Lodi, al termine di un’indagine condotta dalle Digos di Milano e Perugia insieme agli specialisti della Polizia postale. La giovane è stata trasferita nell’istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, in esecuzione di una misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manuali per una cintura esplosiva e propaganda jihadista sul cellulare: arrestata una 17enne nel Pavese

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Salva manuale propaganda terrorista e inneggia al martirio in nome di Allah: arrestata 17enne

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Pavia, arrestata 17enne pronta al martirio in nome di Allah. Sul telefono il manuale per una cintura esplosiva x.com

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