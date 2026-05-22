L’aspirante jihadista fermato a Firenze | Che Dio ci conceda di farli esplodere

Un quindicenne di origine nordafricana è stato arrestato a Firenze con l’accusa di aver pianificato atti di terrorismo. Durante le indagini sono state trovate conversazioni in chat in cui il giovane esprimeva il desiderio di usare molotov, ma riceveva consigli dal suo referente di preferire armi da fuoco. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale e appurato che il ragazzo aveva manifestato intenzioni di compiere azioni violente, secondo le indagini in corso.

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