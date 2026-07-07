Un bambino di tre anni è finito sott’acqua e ha perso conoscenza durante un bagno in piscina in un campeggio, questa mattina. È stato necessario un intervento di emergenza, con un volo d’urgenza verso l’ospedale. Il bambino è stato soccorso immediatamente dai presenti e successivamente trasferito in condizioni da valutare. La piscina è stata messa sotto sequestro dalle autorità competenti per accertamenti.

Marina di Bibbona, 7 luglio 2026 – Grande spavento questa mattina, martedì 7 luglio, all’interno del campeggio Le Palme di Marina di Bibbona, dove un bambino di tre anni, in vacanza con la famiglia presso la struttura, ha rischiato di annegare dopo un bagno in piscina. PRESSPHOTO Firenze esterni ospedale Meyer. Foto Marco MoriNew Press Photo La corsa in ospedale. L’allarme è scattato intorno alle 10,15. Per cause ancora in corso di accertamento, il bambino è finito con la testa sott’acqua ed ha perso temporaneamente conoscenza. Grande spavento per i presenti: i primi a intervenire per prestargli soccorso sono stati il padre e il bagnino della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finisce sott’acqua e perde conoscenza, bimbo di tre anni rischia di annegare. Il volo d’emergenza al Meyer

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The true heiress is a divine doctor. She returns to the present and humiliates her family!

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