La quattordicesima tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con la vittoria di Tadej Pogacar, che è arrivato in solitaria sul traguardo di Le Markstein. Pogacar ha consolidato la leadership in classifica generale e mantenuto la maglia gialla. Paul Seixas ha commentato che la maglia bianca gli dà maggiore fiducia, ma ha sottolineato che la posizione in classifica resta la priorità.

Si è conclusa con la vittoria di Tadej Pogacar la quattordicesima tappa del Tour de France 2026. Lo sloveno è riuscito nuovamente ad arrivare in solitaria sul traguardo di Le Markstein, guadagnando ancora sul resto dei big e blindando la maglia gialla. Per il fuoriclasse del UAE Team Emirates XRG si tratta della quarta vittoria in una Grande Boucle fino a questo momento dominata. Per il team emiratino arriva anche la doppietta con Isaac del Toro che firma la seconda posizione dietro al suo capitano con una grande rimonta. Terza posizione per Paul Seixas, oggi autore di una prova che ha confermato il suo status di grande corridore nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas: “La maglia bianca mi dà ancora più fiducia ma la classifica generale è più importante”

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Paul Seixas Goes All-In Against Pogaar | Strade Bianche 2026 | Lanterne Rouge x JOIN Cycling

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