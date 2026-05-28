Paul Magnier ipoteca la maglia ciclamino Milan orgoglioso ma il francese ha qualcosa in più
Durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, a Pieve di Soligo, Paul Magnier ha conquistato la vittoria, mettendo in tasca la maglia ciclamino. La corsa ha visto il francese distinguersi per la sua fuga e il ritmo sostenuto, superando gli avversari. La gara si è svolta su un percorso collinare con salite ripide, e Magnier ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, davanti a un gruppo compatto.
Nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, quella di Pieve di Soligo, che anticipa il weekend conclusivo sulle Alpi prima della passerella di Roma di domenica, arriva la tripletta di Paul Magnier. Dopo i due successi in Bulgaria il transalpino della Soudal – QuickStep è riuscito ad aggiudicarsi anche la volata ristretta in Veneto. È lui il velocista migliore di questa Corsa Rosa, ci sono davvero pochi dubbi. Lo dimostrano i risultati, ma a tratti anche la punta di velocità che è apparsa nettamente superiore rispetto a quella del grande deluso di questa Corsa Rosa: Jonathan Milan. L’azzurro ha provato anche oggi, in una giornata non facile con il Muro di Ca’ del Poggio, a prendersi questa benedetta prima vittoria, ma si è dovuto accontentare della terza posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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