Paul Magnier ipoteca la maglia ciclamino Milan orgoglioso ma il francese ha qualcosa in più

Notizia in breve

Durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, a Pieve di Soligo, Paul Magnier ha conquistato la vittoria, mettendo in tasca la maglia ciclamino. La corsa ha visto il francese distinguersi per la sua fuga e il ritmo sostenuto, superando gli avversari. La gara si è svolta su un percorso collinare con salite ripide, e Magnier ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, davanti a un gruppo compatto.