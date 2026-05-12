Il ciclista della squadra Lidl-Trek ha conquistato la leadership della classifica generale e si prepara a difendere la maglia rosa. La corsa prosegue con il percorso che prevede oltre 4.000 metri di salita da affrontare, rappresentando un ostacolo importante per mantenere la posizione. La gara si svolge tra paesaggi montani e tracciati impegnativi, con i corridori che si preparano alle prossime tappe decisive.

E adesso fino a quando Giulio Ciccone può tenere questa bellissima maglia rosa? Anzitutto fa bene questa sera a godersela, anche perché la può accoppiare a quella gialla del Tour de France che aveva indossato per due giorni nel 2019: ultimo italiano a riuscirci. Ma poi? Non è semplice rispondere alla domanda iniziale per due motivi: la classifica resta molto corta con tanti corridori racchiusi in pochi secondi, e già domani il Giro verso Potenza offre una tappa molto impegnativa con 4.000 metri di dislivello. Diciamo che però Giulio si può e si deve porre un obiettivo: riuscire a partire in maglia rosa venerdì, giorno in cui la tappa 7 prenderà il via da Formia per concludersi in vetta al Blockhaus, Abruzzo, casa per Giulio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciccone si prende la classifica generale. Ma quanto potrà tenere la maglia rosa?

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