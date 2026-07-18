Le patenti di guida sono state rinnovate senza visita medica, anche tramite comunicazioni telefoniche. Sono stati segnalati casi come un uomo di 79 anni con gravi problemi motori e uditivi, e un altro quasi sordo, entrambi risultati idonei. Inoltre, sono stati rinnovati permessi anche a persone sordas e a un uomo con una gamba sola. Un medico militare è stato arrestato e tra gli indagati ci sono 22 persone.

Patenti rinnovate senza visita medica. Così, sulla fiducia, anche al telefono. E anche con casi singolari: un 79enne con gravi problemi deambulatori, come anche di udito e con altre patologie importanti, era risultato idoneo al rinnovo della patente di guida; stessa sorte a un altro automobilista quasi del tutto sordo. E ancora più clamoroso il rinnovo a un pensionato 74enne invalido, al quale era stata invece revocata la patente dopo aver subito l'amputazione di una gamba a causa di una grave patologia. Così è finito agli arresti domiciliari, su disposizione del gip di Brindisi Vittorio Testi, il medico militare Giuseppe Mollo, di 65 anni. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Patenti rinnovate anche ai sordi e a un uomo con una sola gamba. Arrestato un medico militare, 22 gli indagati

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