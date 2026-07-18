Patenti rinnovate anche ai sordi e a un uomo con una sola gamba Arrestato un medico militare 22 gli indagati
Le patenti di guida sono state rinnovate senza visita medica, anche tramite comunicazioni telefoniche. Sono stati segnalati casi come un uomo di 79 anni con gravi problemi motori e uditivi, e un altro quasi sordo, entrambi risultati idonei. Inoltre, sono stati rinnovati permessi anche a persone sordas e a un uomo con una gamba sola. Un medico militare è stato arrestato e tra gli indagati ci sono 22 persone.
Patenti rinnovate senza visita medica. Così, sulla fiducia, anche al telefono. E anche con casi singolari: un 79enne con gravi problemi deambulatori, come anche di udito e con altre patologie importanti, era risultato idoneo al rinnovo della patente di guida; stessa sorte a un altro automobilista quasi del tutto sordo. E ancora più clamoroso il rinnovo a un pensionato 74enne invalido, al quale era stata invece revocata la patente dopo aver subito l'amputazione di una gamba a causa di una grave patologia. Così è finito agli arresti domiciliari, su disposizione del gip di Brindisi Vittorio Testi, il medico militare Giuseppe Mollo, di 65 anni. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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