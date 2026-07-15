A Catania, 22 persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine su un traffico di droga, telefoni e schede SIM gestito all’interno delle carceri. Secondo le autorità, i beni venivano introdotti con metodi complessi, tra cui palloncini riempiti di carne e pesce. Tra gli indagati ci sono anche un medico e un avvocato. La vendita di droga e smartphone avveniva a prezzi elevati, secondo le accuse.

Secondo l’accusa, droga, telefoni e schede sim sarebbero entrati nelle carceri siciliane nascosti perfino dentro palloncini pieni di carne e pesce: un sistema ingegnoso e inquietante che racconta il livello di organizzazione del gruppo. È uno dei dettagli della maxioperazione scattata all’alba di oggi, quando la Polizia di Stato, su disposizione della Procura distrettuale di Catania, ha eseguito ventidue misure cautelari. Per altre quattro persone il giudice si è riservato di decidere dopo gli interrogatori preventivi. Le accuse, a vario titolo, spaziano dall’ associazione finalizzata al traffico di stupefacenti al possesso di armi, fino a lesioni e minacce, tutte aggravate dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Catania, droga e smartphone venduti in carcere a prezzi folli: 22 arresti, indagati anche un medico e un avvocato

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