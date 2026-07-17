Un medico è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta sulle visite mediche false per il rinnovo delle patenti di guida. Complessivamente, circa settemila visite non sono state mai effettuate. Dopo gli interrogatori preventivi davanti al giudice, otto persone, tra cui il medico, sono state poste sotto indagine. Le autorità hanno deciso di applicare misure cautelari a seguito delle verifiche sulle visite mediche inesistenti.

Visite mediche mai effettuate per ottenere il rinnovo delle patenti di guida, il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari dopo lo svolgimento degli interrogatori preventivi degli indagati alla presenza degli avvocati difensori. E per questo sono stati disposti gli arresti domiciliari del medico e le misure interdittive per i titolari di autoscuole e agenzie di pratiche automobilistiche. Le accuse Domiciliari per il medico militare Giuseppe Mollo, 65 anni, sott’inchiesta per difendersi da quasi un centinaio di accuse di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico relativamente alla contestazione di avere rilasciato certificati di idoneità alla guida senza effettuare le visite mediche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rinnovo patenti, settemila visite fantasma: medico arrestato e altri 7 nei guai

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