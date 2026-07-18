Passwork il password manager europeo con radici russe che preoccupa gli esperti

Da formiche.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Passwork, un password manager europeo con sede in Spagna, ha clienti tra amministrazioni pubbliche, università e grandi aziende. Tuttavia, gli esperti sono preoccupati perché la società ha radici russe. La presenza di una connessione con la Russia solleva dubbi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati. La società non ha ancora commentato le preoccupazioni sollevate dagli esperti.

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Passwork si presenta come un password manager europeo, con sede in Spagna e clienti tra amministrazioni pubbliche, università e grandi aziende. Ma un’inchiesta di Organized Crime and Corruption Reporting Project ricostruisce una storia più complessa: il software nasce in Russia, condivide ancora elementi tecnici con una versione certificata dalle autorità di Mosca e riceve aggiornamenti attraverso una società degli Emirati legata a uno dei fondatori originari. Non ci sono prove di violazioni o codici malevoli. Restano però aperte domande sulla trasparenza della filiera e sul controllo effettivo di un prodotto che custodisce alcune delle credenziali più sensibili delle organizzazioni che lo utilizzano. 🔗 Leggi su Formiche.net

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