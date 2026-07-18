Passwork, un password manager europeo con sede in Spagna, ha clienti tra amministrazioni pubbliche, università e grandi aziende. Tuttavia, gli esperti sono preoccupati perché la società ha radici russe. La presenza di una connessione con la Russia solleva dubbi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati. La società non ha ancora commentato le preoccupazioni sollevate dagli esperti.

Passwork si presenta come un password manager europeo, con sede in Spagna e clienti tra amministrazioni pubbliche, università e grandi aziende. Ma un’inchiesta di Organized Crime and Corruption Reporting Project ricostruisce una storia più complessa: il software nasce in Russia, condivide ancora elementi tecnici con una versione certificata dalle autorità di Mosca e riceve aggiornamenti attraverso una società degli Emirati legata a uno dei fondatori originari. Non ci sono prove di violazioni o codici malevoli. Restano però aperte domande sulla trasparenza della filiera e sul controllo effettivo di un prodotto che custodisce alcune delle credenziali più sensibili delle organizzazioni che lo utilizzano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Passwork, il password manager europeo con radici russe che preoccupa gli esperti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Che cos’è il "miele dello sballo": la droga wax che preoccupa gli esperti

Il “Miele dello Sballo”: la nuova droga che preoccupa gli espertiNegli ultimi mesi si è diffusa la notizia del “miele dello sballo”, una sostanza naturale che può indurre effetti psicotropi.

Si parla di: Una società di cyber security europea ha nascosto per anni i suoi collegamenti con la Russia.

Qual è il miglior password manager oggi: le differenze che contano davvero prima di scegliereScegliere un password manager oggi non significa semplicemente trovare un posto dove salvare le password, ma decidere quanto vuoi rendere più semplice e più sicura la tua vita digitale ogni volta che ... webnews.it

Password Manager: come scegliere il migliore da usare nel 2023Il 2023 è appena iniziato ed è ora il momento giusto per massimizzare la sicurezza informatica: un elemento centrale per raggiungere quest’obiettivo è rappresentato dall’utilizzo di un password ... punto-informatico.it