Negli ultimi mesi si è diffusa la notizia del “miele dello sballo”, una sostanza naturale che può indurre effetti psicotropi. La presenza di questa sostanza ha sollevato preoccupazioni tra esperti e autorità sanitarie, mentre curiosi e consumatori manifestano interesse per questa nuova forma di droga. Non ci sono ancora dati ufficiali sulla diffusione o sui rischi specifici associati, ma l’attenzione rimane alta.

. Negli ultimi mesi si è tornato a parlare del cosiddetto “miele dello sballo”, una sostanza naturale che può provocare effetti psicotropi e che sta attirando l’attenzione di curiosi, consumatori e autorità sanitarie. Sebbene il nome possa sembrare innocuo, gli esperti invitano alla prudenza per i possibili rischi legati al suo consumo. Che cos’è il miele dello sballo?. Conosciuto a livello internazionale come “mad honey” (miele pazzo), viene prodotto principalmente in alcune zone montuose della Turchia e dell’area del Mar Nero. Le api raccolgono il nettare di particolari specie di rododendro contenenti grayanotossine, sostanze naturali che possono alterare il funzionamento del sistema nervoso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il “Miele dello Sballo”: la nuova droga che preoccupa gli esperti

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