Parma allenamento sotto gli occhi di Andrea Agnelli E i tifosi della Juve si scatenano sui social
Sabato, Andrea Agnelli è stato visto al Training Center di Collecchio durante l’allenamento del Parma. Nessuna comunicazione ufficiale, ma l’ex presidente della Juventus è stato immortalato mentre osservava i giocatori. La presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi sui social, che hanno commentato l’evento. Non sono stati annunciati incontri o incontri ufficiali tra Agnelli e il club.
Ospite a sorpresa nel ritiro del Parma. Nella giornata di sabato infatti, è stato avvistato nel Training Center di Collecchio Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus. Il 50enne, che in settimana ha incassato una sentenza favorevole da parte della Corte di Giustizia Europea in merito al caso plusvalenze-Juve (qui i dettagli), è stato fotografato accanto a Federico Cherubini, ora ad dei crociati e braccio destro dello stesso Agnelli ai tempi dell'avventura comune alla Vecchia Signora. A postare la foto sui social è stato lo stesso profilo ufficiale del Parma., Impossibile non accorgersi dei tanti commenti al post firmati da diversi tifosi della Juventus. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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