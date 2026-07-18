parma allenamento sotto gli occhi di andrea agnelli e i tifosi della juve si scatenano sui social

Notizia in breve

Sabato, Andrea Agnelli è stato visto al Training Center di Collecchio durante l’allenamento del Parma. Nessuna comunicazione ufficiale, ma l’ex presidente della Juventus è stato immortalato mentre osservava i giocatori. La presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi sui social, che hanno commentato l’evento. Non sono stati annunciati incontri o incontri ufficiali tra Agnelli e il club.