Il Parma pubblica una foto di Andrea Agnelli | cosa ci faceva l'ex presidente Juve nel ritiro di Collecchio
Andrea Agnelli è stato fotografato nel centro sportivo del Parma mentre osservava gli allenamenti della squadra. La sua presenza nel ritiro di Collecchio ha sorpreso tifosi e osservatori.
Andrea Agnelli appare nel centro sportivo del Parma per seguire gli allenamenti della squadra emiliani. La presenza dell'ex presidente Juve spiazza tifosi bianconeri e gialloblu. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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