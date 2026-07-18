Il Parma pubblica una foto di Andrea Agnelli | cosa ci faceva l'ex presidente Juve nel ritiro di Collecchio

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Agnelli è stato fotografato nel centro sportivo del Parma mentre osservava gli allenamenti della squadra. La sua presenza nel ritiro di Collecchio ha sorpreso tifosi e osservatori.

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Andrea Agnelli appare nel centro sportivo del Parma per seguire gli allenamenti della squadra emiliani. La presenza dell'ex presidente Juve spiazza tifosi bianconeri e gialloblu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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