Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ora investe in settori come sport, digitale e intelligenza artificiale. Dopo aver lasciato la guida della squadra, ha iniziato a dedicarsi a progetti in questi ambiti. Un decennio fa, davanti agli azionisti, aveva annunciato l’obiettivo di coinvolgere più giovani, donne e bambini, puntando anche sulla crescita digitale. Oggi, le sue attività si concentrano su investimenti in queste aree.

Un decennio fa, davanti agli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli parlò per la prima volta dei nuovi target da raggiungere (millennials, donne e bambini) e dello sviluppo digitale. Poi, nel 2020, da presidente dell’European Club Association, fece commissionare uno studio internazionale che rilevò come, nella fascia d’età tra i 16 e i 24 anni, il 40% non fosse affatto interessato al calcio o arrivasse addirittura a odiarlo e il 45% considerasse la visione integrale delle partite in tv una modalità “all’antica”: nuove generazioni, nuovi media, nuove modalità di fruizione. Abbandonate le cariche nella Juve e, ancora prima, nell’associazione dei club europei e nell’Uefa, Agnelli si è lanciato in una nuova avventura, riprendendo il filo di quei temi che hanno costantemente accompagnato il suo percorso dirigenziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La nuova vita di Andrea Agnelli: così l'ex presidente della Juve investe in sport, digitale e IA

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