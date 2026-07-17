"Conviene dire che la mafia non esiste. Perché se non esiste faccio affari con il mafioso, non è mafia. Se invece esiste! Io devo stare attento a fare affari con il mafioso, andarci a braccetto, perché sennò divento mafioso pure io. Si può comprendere perché conviene dire che non esiste". Inizia così il messaggio contenuto in un quadretto, protetto dal vetro e con una cornice dorata, appoggiato accanto allo striscione dove si chiede verità per David Rossi nel vicolo del Monte Pio. Quadretto che ha attirato l’attenzione di chi passava. E’ proprio sotto lo striscione dell’ Associazione ’Libera’. Accanto alle parole anzidette c’è scritto ’grati alla dottoressa Cerreti’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quadro con frasi contro la mafia nel vicolo del Monte Pio

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