La Procura ha indicato la mafia e gli appalti come le principali piste per le stragi del 1992, escludendo le piste nere. Un dossier sugli appalti analizza i rapporti tra soggetti economici e le bombe esplose nel continente. Tra i documenti investigativi, ci sono anche riferimenti ai collegamenti tra organizzazioni criminali e alcuni appalti pubblici. Le indagini cercano di chiarire come i rapporti economici possano aver influenzato gli attentati.

? Domande chiave Come può il dossier sugli appalti spiegare le bombe nel continente?. Chi sono i soggetti economici coinvolti nel rapporto del generale Mori?. Perché la Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore De Luca?. Quali conseguenze avrà la nuova tesi sulla memoria di Giovanni Falcone?.? In Breve Cassazione respinge ricorso del procuratore De Luca contro la giudice Graziella Luparello.. Trentatré giornalisti siciliani scrivono al Presidente Sergio Mattarella contro la nuova narrazione.. Il rapporto del generale Mario Mori del 1991 guida le nuove indagini.. Il sindaco Roberto Lagalla è citato per legami con Dell'Utri e Cuffaro..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stragi 1992: la Procura punta su mafia e appalti, non sulle piste nere

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