Il consigliere di Fratelli d’Italia ha criticato la gestione del parco Tarello, sostenendo che si sono protratti anni di amministrazione sbagliata. Secondo quanto riferito, il sindaco avrebbe messo da parte un assessore, ritenuto coinvolto nella vicenda. La polemica riguarda anche i residenti della zona, che hanno contestato le decisioni prese sulla gestione del parco. L’opposizione ha dichiarato di aver avuto ragione sulla questione, evidenziando il suo ruolo nel dibattito pubblico.

«Ancora una volta avevamo ragione noi», dopo i residenti nella zona del parco Tarello anche l’opposizione rivendica la sua vittoria politica nei confronti della Loggia. «Gli interventi al parco Tarello rappresentano la più evidente ammissione del fallimento dell’amministrazione Castelletti nella gestione del verde pubblico e della sicurezza urbana — afferma Carlo Andreoli (FdI) —. Oggi si cerca di recuperare il tempo perduto con interventi straordinari che sarebbero dovuti arrivare anni fa». A detta del segretario cittadino di Fratelli d’Italia, le manutenzioni dell’area verde dovevano essere effettuate con continuità, sono tardivi anche il potenziamento dell’illuminazione e le azioni di contrasto al degrado. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Parco Tarello, Andreoli (FdI): «Anni di gestione sbagliata, Castelletti è in imbarazzo e ha messo da parte Muchetti»

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