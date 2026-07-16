Dopo un incontro in Prefettura, un rappresentante ha annunciato che saranno rimosse piante e arbusti nel parco Tarello. Sono stati anche stabiliti controlli più frequenti, anche di sera, per monitorare e prevenire situazioni di degrado e illegalità nelle aree verdi della città. La collaborazione tra Prefettura, Questura e Comune mira a rafforzare la presenza e la sicurezza nei parchi cittadini.

Incremento dei controlli anche di sera, prevenzione e presidio delle aree verdi della città. Prefettura, Questura e Comune di Brescia hanno concordato le azioni per contrastare degrado e illegalità all’interno del perimetro urbano. «Al Comitato per l’Ordine e per la Sicurezza Pubblica si è registrata una grande coesione, condivisione degli obiettivi e delle strategie. Sono state ridefinite le linee d’intervento sui parchi - ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Valter Muchetti -. Sicurezza non è soltanto repressione ma anche prevenzione per questa ragione interverremo con la rimozione di alcuni arbusti e piante nella zona del parco Tarello che creano alcune criticità». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Dopo il comitato in Prefettura, Muchetti: «Rimuoviamo piante e arbusti al parco Tarello»

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