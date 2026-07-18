I lavori di riqualificazione del Parco Pertini a Cassina Savina sono stati completati e l’area è stata inaugurata ieri pomeriggio. Il parco, tra via Sandro Pertini e via Selvetto, ora offre nuovi spazi per l’aggregazione e la socialità, dopo essere stato rinnovato completamente. La riqualificazione ha riguardato l’installazione di nuovi arredi, aree verdi e percorsi pedonali. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti comunali e cittadini.

È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo Parco Pertini, completamente riqualificato e restituito ai cittadini come spazio di aggregazione e socialità nel quartiere di Cassina Savina, tra via Sandro Pertini e via Selvetto. A tenerlo a battesimo il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessore all’ambiente e lavori pubblici Manuel Tarraso, i progettisti, rappresentanti del consiglio e le associazioni del territorio. L’intervento ha interessato un’area verde di circa 10mila metri quadrati, ripensata per offrire spazi funzionali e accessibili. L’investimento complessivo del Comune è stato di 440mila euro tra nuovo parco e circolo ricreativo. I lavori... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco Pertini, il cuore verde di Cassina Savina

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