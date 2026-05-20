Dalla casa del parco al playground più grande d' Europa | il punto sui lavori nel cuore verde di Centocelle

Nel quartiere di Centocelle proseguono i lavori di riqualificazione dell’area verde, con oltre 600 alberi piantati e 40mila metri quadrati di asfalto rimossi. È stato inaugurato il playground più grande d’Europa, mentre i lavori di sistemazione continuano per migliorare gli spazi pubblici. Durante un sopralluogo, un rappresentante istituzionale ha dichiarato che, entro la fine dell’anno, il parco sarà tra i più belli di Roma. La zona, chiamata informalmente “la casa del parco”, sta ricevendo interventi significativi.

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