Dalla casa del parco al playground più grande d' Europa | il punto sui lavori nel cuore verde di Centocelle
Nel quartiere di Centocelle proseguono i lavori di riqualificazione dell’area verde, con oltre 600 alberi piantati e 40mila metri quadrati di asfalto rimossi. È stato inaugurato il playground più grande d’Europa, mentre i lavori di sistemazione continuano per migliorare gli spazi pubblici. Durante un sopralluogo, un rappresentante istituzionale ha dichiarato che, entro la fine dell’anno, il parco sarà tra i più belli di Roma. La zona, chiamata informalmente “la casa del parco”, sta ricevendo interventi significativi.
Oltre 600 alberi messi a dimora, il playground “più grande d’Europa” e 40mila metri quadri di asfalto rimosso: “Entro la fine dell’anno questo diventerà uno dei parchi più belli di Roma”, parola di Roberto Gualtieri, durante un sopralluogo all’area verde che lui stesso aveva ribattezzato “il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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