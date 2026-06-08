Romanina il parco di via Petrocelli diventa il cuore verde del quartiere
Nel quartiere Romanina, il parco di via Petrocelli è stato riqualificato e ora rappresenta il principale spazio verde. La zona è delimitata da tre vie: Luigi Schiavonetti, Mario Angeloni e Biagio Petrocelli, che formano un triangolo di aree residenziali e spazi aperti. La riqualificazione del parco ha portato alla creazione di nuovi percorsi e aree giochi per bambini.
Via Luigi Schiavonetti, via Mario Angeloni e via Biagio Petrocelli, sono tre strade della Romanina che, viste dall’alto, descrivono un triangolo verde. Quello spazio, delimitato da tre rotatorie, alimenta le aspettative del territorio.Due anni di lavoro per arrivare all'accordoIl parco “Mario. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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