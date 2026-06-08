Romanina il parco di via Petrocelli diventa il cuore verde del quartiere

Notizia in breve

Nel quartiere Romanina, il parco di via Petrocelli è stato riqualificato e ora rappresenta il principale spazio verde. La zona è delimitata da tre vie: Luigi Schiavonetti, Mario Angeloni e Biagio Petrocelli, che formano un triangolo di aree residenziali e spazi aperti. La riqualificazione del parco ha portato alla creazione di nuovi percorsi e aree giochi per bambini.